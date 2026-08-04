San Marino, Colombini acquista il 70% di Snaidero

Colombini Group firma per l’acquisizione del 70% di Snaidero Group. Il closing dell’operazione è atteso nei prossimi giorni. Colombini firma per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Snaidero, storico Gruppo industriale italiano specializzato nel settore delle cucine di alta gamma, includendo Snaidero e Snaidero Projects UK la società inglese specializzata nei progetti contract nel mercato UK.

Snaidero andrà a completare la brand architecture di Colombini Group, rafforzando in modo significativo la gamma cucine del Gruppo e ampliando il presidio su fasce di mercato complementari: Snaidero nel segmento high-end, Febal Casa nel segmento premium con una proposta Total Home Furniture e Colombini Casa nel segmento value.

“In questo quadro - si legge in una nota - Colombini Group conferma la volontà di investire nello sviluppo del brand, nel miglioramento e rinnovamento delle linee produttive dello stabilimento di Majano, nell’innovazione di prodotto e nelle attività commerciali e di marketing a sostegno della crescita in Italia e all’estero. Snaidero Group manterrà la propria identità di marca, il proprio posizionamento distintivo e il legame con il territorio friulano, elementi che rappresentano parte integrante del valore dell’operazione. L’integrazione sarà orientata a far emergere sinergie commerciali e industriali, preservando l’autonomia dei brand e valorizzando le competenze delle persone che hanno contribuito alla storia e alla reputazione dell’azienda”.

“Questa operazione rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita di Colombini Group e nella nostra visione di lungo periodo: costruire un polo italiano dell’arredamento a matrice industriale fondato su brand forti, competenze produttive e capacità di presidiare segmenti di mercato complementari. Snaidero è un marchio storico, riconosciuto in Italia e all’estero, con un patrimonio di prodotto, design e competenze che intendiamo valorizzare. Come Gruppo Colombini parte della nostra mission è volta a preservare la storia del Design e diffonderne la cultura, per questo motivo il nostro obiettivo è far crescere i brand nel rispetto delle loro identità, del proprio territorio e delle persone che ne rappresentano il valore”, dichiara Emanuel Colombini, Presidente e CDO di Colombini Group.

“L’ingresso di Snaidero in Colombini Group ci consente di rafforzare in modo significativo la business unit cucine, completando la nostra offerta nella fascia alta del mercato e ampliando la presenza internazionale. L’operazione ha una chiara matrice industriale: vogliamo sostenere lo sviluppo di Snaidero e delle altre società, attraverso investimenti mirati, la valorizzazione delle sinergie commerciali e produttive e la creazione delle condizioni per una crescita solida e sostenibile nel lungo periodo. L’autonomia delle aziende e delle reti distributive sarà assolutamente preservata nella convinzione che contribuirà a generare ulteriore valore” commenta Giovanni Battista Vacchi, Amministratore Delegato di Colombini Group.