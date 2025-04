San Marino, colletta per l’agente investito

Agente in servizio investito, la raccolta fondi raggiunge a tempo record l’obiettivo di 18mila euro. Ha avuto una partenza lampo la gara di solidarietà lanciata dai colleghi di Mattia Ceccooli, il 29enne agente del corpo di polizia civile di San Marino che ha subito un gravissimo incidente nella notte del 12 aprile scorso, mentre eseguiva un rilievo stradale. Travolto da un’auto sopraggiunta all’improvviso, il 29enne era finito schiacciato contro l’auto di ordinanza. Al volante dell’altro mezzo un gendarme fuori servizio, poi risultato positivo all’alcoltest. A suscitare la commozione generale anche le due operazioni chirurgiche affrontate dal giovane, che nei giorni scorsi ha subíto la parziale amputazione della gamba sinistra. Già raggiunto intanto in un paio di giorni il tetto fissato a 18mila euro sulla piattaforma Gofundme. «Questa raccolta fondi - spiega Fabio Giuliani, tra i promotori dell’iniziativa - nasce dal cuore dei colleghi, uniti oggi più che mai per sostenerlo in questo momento così difficile. Mattia, con la sua generosità e il suo spirito solare, ha sempre affrontato ogni emergenza con dedizione. Ora è lui ad aver bisogno del nostro aiuto concreto per affrontare le ingenti spese, il lungo percorso di riabilitazione e gli eventuali adattamenti necessari per la vita quotidiana. Ogni piccolo contributo può fare una grande differenza per lui e la sua famiglia». I fondi raccolti, spiegano gli organizzatori dell’iniziativa solidale «saranno devoluti con il benestare dei familiari dell’agente tramite bonifico all’Iban che ci forniranno».