San Marino, Claudio Vagnini nuovo direttore dell’Iss: “Potenzieremo le cure di prossimità”

Istituto sicurezza sociale, Claudio Vagnini è il nuovo direttore generale. Tra le sue priorità: attenzione massima per gli anziani ma anche la realizzazione di un hospice. Laureato in Medicina e specialista in Igiene, Vagnini «porta con sé una carriera di successo nel miglioramento dell’efficienza sanitaria e nell’umanizzazione delle cure».

L’Iss ha presentato ieri il nuovo comitato esecutivo. Alessandro Bertolini, specializzato in Medicina interna e Oncologia medica, ricoprirà il ruolo di direttore delle Attività sanitarie e socio-sanitarie. Manuel Canti, infine, è stato nominato direttore amministrativo. Già presidente del Nucleo di valutazione dell’Iss, Canti è stato direttore della Direzione generale della Funzione pubblica. «Abbiamo molte aspettative su di voi – ha esordito la segretaria per la Sanità, Mariella Mularoni -. Sono tanti i temi su cui stiamo lavorando e sui quali chiediamo il vostro impegno: dalla medicina di base, all’alfabetizzazione sanitaria fino all’attuazione dei tanti temi previsti nel piano sanitario e socio-sanitario».

«Credo nella sanità pubblica – ha dichiarato il dg Claudio Vagnini – e la prima sfida sui cui concentreremo l’attenzione sarà sull’assistenza di prossimità, quindi sul territorio, in stretta connessione con quella ospedaliera. Altra grande priorità l’attenzione e l’assistenza alle persone con fragilità, in particolare gli anziani, soprattutto quelli soli, ma anche sui bambini, dedicando grande attenzione alla prevenzione. San Marino è una realtà importante dal punto di vista sanitario che poggia su una storia di universalità di 70 anni unica al mondo. Il nostro compito sarà di sforzarci al massimo per tenere il passo con le odierne sfide in cui rientrano la realizzazione di un hospice, attenzione e ascolto sia degli operatori sanitari e socio-sanitari, sia dei cittadini grazie anche alla collaborazione col mondo del volontariato». Il dg uscente, Francesco Bevere, ringraziato da Mularoni, ha augurato «ogni bene» al nuovo team