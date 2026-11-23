Concessa la tutela legale a spese dello Stato al consigliere Michela Pelliccioni coinvolta in una causa privata con Domani - Motus Liberi. Che insorge: «Il denaro pubblico non è un fondo a disposizione degli amici di chi governa». Accuse a cui Pelliccioni ribatte con durezza: «Ha vinto la democrazia: nessuno deve pagare il prezzo del dissenso».

A far volare gli stracci era stata l’uscita di Pelliccioni da D-Ml, formalizzata il 16 luglio 2025. La consigliera era passata al gruppo misto senza rinunciare al seggio.

Una scelta criticata dal partito che l’ha citata in giudizio, chiedendo un risarcimento fino a 50mila euro per presunto «inadempimento contrattuale». Al centro della diatriba, lo statuto di D-Ml che impone a chi abbandona il gruppo di lasciare anche la carica. Pelliccioni intanto ha chiesto e ottenuto dallo Stato la copertura delle spese legali in attesa della sentenza del tribunale.

La decisione, presa il 18 novembre scorso dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio con il voto di tutti i partiti di maggioranza, ha mandato su tutte le fuori D-Ml, che ora si abbandona a un duro sfogo. «Se un cittadino finisce in tribunale per una controversia su un contratto privato, deve pagarsi l’avvocato - sbottano -. Se invece è un consigliere, a quanto pare, può pensarci lo Stato». E rincarano: «Se di mezzo ci sono gli interessi politici di qualcuno caro alla Dc, le regole possono cambiare ma le leggi non sono strumenti da piegare agli interessi politici».

Spezza il silenzio la diretta interessata felice di essere stata riconosciuta «parte offesa» perché «è il modo in cui una Repubblica antica ricorda a se stessa che la libertà di un consigliere non si misura in euro e non si tratta in tribunale».

Ringrazia le forze politiche che lo hanno capito. «Molte di loro - sottolinea - la pensano diversamente da me, e il punto è proprio questo. La democrazia non chiede di essere d’accordo. Chiede di riconoscere all’altro il diritto di non esserlo». Ricorda poi che il seggio non è un bene in comodato, da restituire quando il rapporto finisce «poiché appartiene agli elettori». E picchia duro accusando il partito all’opposizione non di aver combattuto un’idea ma di «provare a piegare una persona».

Lieta di difendersi nelle sedi opportune assicura che lo farà «senza rancore e senza venir meno all’impegno preso con gli elettori: serietà e rispetto delle istituzioni».