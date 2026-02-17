San Marino, caso Bsm, Starcom va all’attacco: “Il sequestro dei soldi è illegittimo”

«Basta con la persecuzione politica nei nostri confronti». Starcom Holding va al contrattacco e torna a reclamare la caparra da 15 milioni di euro. Tutto inizia nel 2025 quando la holding guidata dall’imprenditore bulgaro Assen Christov firma un accordo preliminare per l’acquisto del 51% di Banca San Marino e versa un anticipo di circa 15 milioni di euro. Un’operazione bloccata nello scorso autunno dalla magistratura sammarinese a causa di indagini per presunta corruzione e irregolarità nel trasferimento dei fondi.
Nelle ultime settimane la vicenda si è arricchita di tinte gialle vista l’accusa lanciata dal Tribunale del Titano circa il tentativo della Bulgaria di ostacolare l’accordo di associazione tra San Marino e Ue.
Ora Starcom dá la sua versione dei fatti dicendo di essere stata invitata nel gennaio 2025 a investire dal consiglio di amministrazione di Ente Cassa di Faetano (Ecf) che intendeva vendere la propria quota di controllo in Banca di San Marino (Bsm). Due, secondo Starcom, i motivi: «Ecf necessitava di un capitale pari a 20 milioni di euro e aveva debiti che non era in grado di onorare».
Problematiche che, secondo i bulgari, «erano aggravate dal fatto che la vendita di oltre il 49% di Bsm richiedeva una modifica dello Statuto di Ecf».