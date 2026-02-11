San Marino, Caso Bsm e Accordo di associazione Ue: il Congresso si costituisce parte civile

Un percorso sfumato in ottobre quando Banca Centrale ha negato il via all’operazione mentre il Tribunale ha avviato un’inchiesta per corruzione privata e riciclaggio legata a presunte tangenti mascherate da consulenze. Un’indagine che si è estesa includendo accuse di “attentato allo Stato” e il sospetto che si miri a boicottare l’accordo di associazione tra Titano e l’Unione europea.

Il Congresso di Stato, nel corso delle riunioni terminate ieri, ha esaminato la nota del presidente del Tribunale Giovanni Canzio, «i cui contenuti delineano un quadro di inaudita gravità sotto il profilo istituzionale e giuridico». I fatti riconducibili «a disegni di carattere sovversivo e lesivi del Paese» assumono maggior rilevanza a un passo dall’intesa con l’Ue. La premessa è che «l’ordinamento sammarinese possiede anticorpi solidi e procedure codificate» ma l’Esecutivo ha comunque avviato una valutazione approfondita delle azioni più idonee da intraprendere «nella salvaguardia della Repubblica» contro condotte che rappresentano un attacco diretto ai principi fondanti dell’ordinamento «e non troveranno tolleranza». In questa prospettiva «è stata disposta un’intensificazione dei livelli di vigilanza e sicurezza a protezione dei gangli vitali dello Stato e dell’incolumità personale dei soggetti istituzionali coinvolti, per garantire che ogni funzione pubblica possa svolgersi al riparo da intimidazioni o tentativi di condizionamento».