SAN MARINO. Camper incastrato nell’autolavaggio. Danni per 140mila euro. Non riusciva a credere ai propri occhi la gendarmeria, una volta giunta presso la stazione di servizio “Amici” di Falciano. Da una prima ricostruzione dei fatti, nella nottata fra il 28 e il 29 marzo, attorno alle 3, un camper con targa italiana è rimasto intrappolato al centro di un autolavaggio, causando enormi danni. Sul posto sono accorsi i gendarmi, che hanno poi contattato i proprietari dell’attività. Fortuna ha voluto che la giovane alla guida, la quale ha perso il controllo della situazione per cause ancora da appurare, non abbia riportato ferite, né coinvolto altri veicoli o persone. Peggio è andata invece all’autolavaggio, del valore di circa 140mila euro, che è andato distrutto. Ora non resta che attendere: sia per rimuovere il camper sia per riparare la struttura sarà infatti necessario l’intervento di mezzi ad hoc.