San Marino. Cade dal camion, operaio 49enne in prognosi riservata

Cade dal camion, operaio 49enne in prognosi riservata al “Bufalini”.

L’incidente sul lavoro è avvenuto nella mattina di giovedì scorso a Valdragone. Erano circa le 11.30 quando è arrivata la chiamata alla centrale operativa del 118 per una richiesta di intervento. Per cause in corso di accertamento un 49enne italiano, che si trovava su un mezzo pesante per caricare del materiale da cantiere, è finito nel vuoto crollando rovinosamente contro l’asfalto. Ad allertare i soccorsi sono stati i colleghi di lavoro rendendosi conto che non c’era da perdere tempo. Giunti sul posto, i sanitari dopo aver stabilizzato il paziente, ne hanno disposto il trasferimento per ulteriori accertamenti e cure in pronto soccorso dove le sue condizioni sono subito apparse serie, a causa di molteplici fratture e contusioni, a carico in particolare delle costole e della schiena.

È stato quindi richiesto il trasporto del paziente, in preda a lancinanti dolori, alla volta dell’ospedale “Bufalini” di Cesena. Nel pomeriggio di ieri la situazione era ritenuta ancora delicata e il lavoratore veniva monitorato, per fronteggiare eventuali emorragie, o problemi legati al politrauma riportato.

I medici, nel frattempo, si sono riservati la prognosi. Ora, a condurre le indagini è la polizia civile, che accerterà le cause dell’incidente e la sua dinamica.

Le forze dell’ordine della Polizia civile sono affiancate dal Dipartimento di prevenzione dell’Iss (istituto sicurezza sociale) che dovrà verificare quanto previsto dal protocollo sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.