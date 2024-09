San Marino, cade a terra mentre lega il carico del suo camion: 42enne in prognosi riservata

Incidente sul lavoro a San Marino: camionista in prognosi riservata. Ieri pomeriggio la Polizia Civile è intervenuta per un infortunio a Serravalle nel piazzale adiacente al palazzetto dello sport Multieventi. Sul posto si recavano i funzionari della Sezione antincendio congiuntamente al personale del Dipartimento Prevenzione dell’istituto per la sicurezza sociale. S.V., classe 1982, autotrasportatore, posizionato sul cassone del proprio automezzo, stava a legando il carico con delle apposite funi, quando per cause in via di accertamento è caduto al suolo. Grazie all’intervento dei sanitari del 118, veniva trasportato presso il locale pronto soccorso per le prime prestazioni. Trasportato successivamente all’Ospedale Bufalini di Cesena con una prognosi, al momento, riservata.