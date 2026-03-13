San Marino, bullismo: la metà dei ragazzi non ne parla con i genitori

Una sala Montelupo gremita ha incorniciato la serata contro bullismo e cyberbullismo, organizzata, mercoledì sera, a Domagnano dall’Associazione Cuore giovane e rivolta a ragazzi, genitori e docenti. L’iniziativa rientra nell’ambito della prevenzione e del contrasto a questi odiosi fenomeni, anche in attuazione a quanto previsto dal Decreto delegato 164 del 31 ottobre 2024 e dall’apposito Tavolo. Un organismo nato dalla consapevolezza che la lotta «richiede un approccio sistemico e coordinato, che unisca la prospettiva educativa, psicologica, sociale e di sicurezza» rafforzando la rete territoriale di protezione e supporto ai minori, «ma anche favorendo una collaborazione stabile tra scuola, famiglia e istituzioni».

Gli ultimi dati sul bullismo a San Marino risalgono al 2023: analizzando un campione di 937 allievi tra i 10 e 17 anni, è emerso che il 15% era (o era stato) vittima di cyberbullismo. Più del 50% dei ragazzi, tuttavia, non ne ha parlato con un adulto mantenendo il silenzio sulla propria condizione. Dato non meno allarmante un ragazzo su 3 ha assistito a uno o più episodi senza tuttavia intervenire.

Statistiche su cui, durante la serata, ha puntato l’accento Roberto Ercolani, psicologo e psicoterapeuta invitando i genitori a non abdicare al proprio ruolo, «riducendosi solo e sempre ad amici». Focus anche sui più giovani «che - ha proseguito l’esperto - non devono ridursi a gregge», perdendo così sia lo spirito critico che la capacità di giudizio, fermo restando l’importanza del gruppo. Quanto agli insegnanti, lo psicologo riconosce «che è molto più facile essere autoritari piuttosto che autorevoli o, nel caso in cui ci si voglia arruffianare la classe, avvicinarsi a quelle che sono le esigenze dei ragazzi abbassando il livello mentre deve rimanere fondamentale il ruolo autorevole ed educativo». Come recitava lo slogan della locandina disegnata per l’incontro: «Insieme possiamo porre fine al bullismo. Sii parte della soluzione, non del problema».