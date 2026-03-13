San Marino, bullismo: la metà dei ragazzi non ne parla con i genitori

Una sala Montelupo gremita ha incorniciato la serata contro bullismo e cyberbullismo, organizzata, mercoledì sera, a Domagnano dall’Associazione Cuore giovane e rivolta a ragazzi, genitori e docenti. L’iniziativa rientra nell’ambito della prevenzione e del contrasto a questi odiosi fenomeni, anche in attuazione a quanto previsto dal Decreto delegato 164 del 31 ottobre 2024 e dall’apposito Tavolo. Un organismo nato dalla consapevolezza che la lotta «richiede un approccio sistemico e coordinato, che unisca la prospettiva educativa, psicologica, sociale e di sicurezza» rafforzando la rete territoriale di protezione e supporto ai minori, «ma anche favorendo una collaborazione stabile tra scuola, famiglia e istituzioni».