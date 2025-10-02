San Marino, Bugli e Rossi: il giuramento dei Capitani reggenti

Verso l’Europa difendendo la pace. La solenne cerimonia che ieri ha segnato il nuovo semestre reggenziale, con l’avvento dei nuovi Capi di Stato Lorenzo Bugli e Matteo Rossi, ha toccato un’ampia gamma di corde emotive e altrettanti temi.

Ne è testimonianza il discorso tenuto da Petar Rajic, nunzio apostolico e decano del Corpo diplomatico e consolare accreditato, che ha definito il rituale cambio di reggenza, che affonda le sue radici nel Medioevo, «come un esempio di comunità, solidarietà e indipendenza mostrando una comunità millenaria che tanto ha ancora da offrire al mondo». D’altronde, in questi stessi giorni, anche l’80a Assemblea generale delle Nazioni Unite, è imperniata sul titolo “Better together”. Una riflessione, questa, ripresa dalla reggenza condividendo l’assunto «per cui l’Ue è un’unità nella diversità e non un nemico delle identità permettendo - rimarcano - l’integrazione europea di condividere e valorizzare ciò che siamo e ciò che vogliamo essere».

Alla futura intesa tributano uno spazio speciale «visto che - aggiungono ancora i reggenti - fortificherà la nostra sovranità, rafforzerà lo sviluppo economico, offrirà nuove opportunità a lavoratori e imprese, stimolerà la pubblica amministrazione, sosterrà la formazione accademica e un orizzonte culturale e scientifico più ampio» con nuove traiettorie di crescita per i giovani.