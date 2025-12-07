San Marino, boom turistico nel ponte dell’Immacolata GALLERY

SAN MARINO. «La Repubblica di San Marino sta registrando un’affluenza turistica straordinaria per il lungo fine settimana dell’Immacolata». A dirlo la Segreteria di Stato per il Turismo in una nota diffusa oggi. «Un successo che convalida con forza l’efficacia della programmazione invernale. L’enorme flusso di visitatori, che ha fatto registrare l’esaurito nelle strutture ricettive del Titano e generato condizioni di autentico “overbooking”, ha messo alla prova la macchina organizzativa. Per garantire la piena fruibilità del sito UNESCO, l’Ufficio del Turismo è stato costretto a ricorrere all’attivazione di un servizio navetta straordinario con partenza dal parcheggio di Fonte dell’Ovo, dimostrando la necessità di una gestione capillare della mobilità nel Centro Storico, completamente saturo di presenze».

«L’eccellente bilancio del ponte festivo, peraltro non ancora concluso, è l’immediata traduzione del posizionamento strategico della Repubblica», continua la nota. «L’impegno profuso nell’investire su eventi di alta qualità come “Il Natale delle Meraviglie” si è rivelato vincente. Il format, arricchito da attrazioni e spettacoli mirati, è riuscito a intercettare il grande movimento turistico nazionale e internazionale, superando la semplice logica promozionale per diventare un vero e proprio catalizzatore di flussi. Il risultato conseguito riafferma la capacità del Paese di attuare politiche efficaci di destagionalizzazione, trasformando un tradizionale ponte festivo in una vibrante e concreta anteprima della stagione natalizia».

Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, ha commentato il successo con grande entusiasmo: «Assistere a un afflusso di tale portata, che ha messo alla prova le nostre capacità logistiche e ricettive è la tangibile conferma che il Titano ha consolidato la sua dimensione di meta di respiro europeo. Un riconoscimento della nostra scelta di puntare su un’offerta curata, innovativa e coerente con i più alti standard di accoglienza. L’impegno profuso nella pianificazione e promozione di un turismo che vogliamo sia anche “trasformativo” si traduce in un successo concreto che va ben oltre ogni previsione».