San Marino, bimbo di 3 anni rischia di annegare in piscina: è in terapia intensiva

Momenti di grande apprensione nella tarda mattinata di oggi al Centro Vacanze di Cailungo. Intorno alle 11.30, un bambino di soli tre anni ha rischiato di annegare mentre si trovava in piscina con la propria famiglia, residente nel circondario. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo le cause del grave episodio.

I soccorsi sono scattati immediatamente e all’arrivo dei sanitari del 118 il piccolo si trovava purtroppo in arresto cardiaco. Grazie al tempestivo e provvidenziale intervento dei medici, il bambino è stato rianimato sul posto. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale Infermi di Rimini, dove si trova ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva sotto stretto monitoraggio medico.