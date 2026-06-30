San Marino, batterie al litio nel camion della raccolta carta: lo schiacciamento delle pale meccaniche provoca un incendio

A San Marino nel camion della raccolta carta spuntano scatole con batterie agli ioni di litio e lo schiacciamento tramite le pale meccaniche provoca un incendio nel cassone. L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici di San Marino ha reso noto che questa mattina poco prima delle 10 si è verificato un principio d’incendio in un camion a causa di rifiuti che hanno preso fuoco.

L’operatore sul mezzo è intervenuto con tempestività scaricando il materiale in prossimità dei bidoni in Via Mestica, a Valdragone, evitando così conseguenze ben più gravi.

All’arrivo sul posto della Squadra Antincendio della Polizia Civile, i funzionari insieme al personale della Sezione Pronto Intervento, hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio che si era propagato nella parte posteriore dove si trova il sistema di raccolta e compattazione di carta e cartone. L’incendio non ha causato danni a persone. Al termine delle operazioni di spegnimento durate quasi due ore, le ipotizzabili cause sono da ricondurre allo schiacciamento del materiale conferito, in quanto sono stgate rinvenute scatole con batterie agli ioni di litio che potrebbero avere innescato l’incendio a contatto con le pale meccaniche del mezzo.