San Marino-Bangladesh, l’invasione dei tifosi ospiti dalla Romagna. E c’è chi come Hasan, è andato a piedi

San Marino
La festa dei tifosi del Bangladesh
La festa dei tifosi del Bangladesh
San Marino-Bangladesh, l’invasione dei tifosi ospiti dalla Romagna. E c’è chi come Hasan, è andato a piedi
San Marino-Bangladesh, l’invasione dei tifosi ospiti dalla Romagna. E c’è chi come Hasan, è andato a piedi
San Marino-Bangladesh, l’invasione dei tifosi ospiti dalla Romagna. E c’è chi come Hasan, è andato a piedi

Un evento storico per la folta comunità asiatica in Romagna la partita del Bangladesh a San Marino. E in migliaia hanno invaso il Titano, trasformando le tribune in un enorme blocco verde e rosso. Prima di tutto è arrivata la Riviera: tanti ragazzi e ragazze da Rimini, da Riccione e da Cesenatico, molti di loro lavoratori della macchina turistica romagnola. Alcuni sono venuti a piedi, come Hasan: «è la prima volta che vedo la nazionale, sono partito a piedi da Villa Verucchio, poi altri tifosi mi hanno dato un passaggio in macchina».

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