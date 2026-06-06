San Marino-Bangladesh, l’invasione dei tifosi ospiti dalla Romagna. E c’è chi come Hasan, è andato a piedi

Un evento storico per la folta comunità asiatica in Romagna la partita del Bangladesh a San Marino. E in migliaia hanno invaso il Titano, trasformando le tribune in un enorme blocco verde e rosso. Prima di tutto è arrivata la Riviera: tanti ragazzi e ragazze da Rimini, da Riccione e da Cesenatico, molti di loro lavoratori della macchina turistica romagnola. Alcuni sono venuti a piedi, come Hasan: «è la prima volta che vedo la nazionale, sono partito a piedi da Villa Verucchio, poi altri tifosi mi hanno dato un passaggio in macchina».