San Marino, Banca Cis: titoli dei clienti in pegno, condannati direttore e vice direttore

Banca Cis, titoli della clientela dati a pegno: assolto l’ingegnere Grandoni, condanna per l’ex direttore Guidi e l’ex vicedirettore Mularoni.
Arriva un’altra sentenza, stavolta di primo grado, nella complessa Galassia Cis, una controversa vicenda dalla fortissima eco mediatica che si trascina da anni. Ma prima facciamo un passo indietro.
I “processi Cis” a San Marino si riferiscono a una serie di procedimenti giudiziari legati alla gestione di Banca Cis (Credito industriale sammarinese) e al suo crack finanziario, un evento che ha portato alla nazionalizzazione della banca nel 2019 e a diversi processi giudiziari. Processi che coinvolgono ex vertici e funzionari della banca, accusati a vario titolo di reati finanziari, come frode ed appropriazione indebita ma anche, è il caso dell’ultima sentenza, dell’uso di titoli dei clienti privati, all’oscuro dell’intera faccenda, come garanzıa per ottenere crediti da banche del Lussemburgo e delle Bahamas. Nella stratificazione di procedimenti si rilevano anche ricorsi pendenti, inclusi quelli presentati dagli ex correntisti alla Corte europea dei diritti dell’uomo.