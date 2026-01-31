San Marino, aviosuperficie, Pedini Amati tira dritto: “Un errore rinunciare al prestito arabo”

«Rinunciare al prestito saudita? Sarebbe un passo falso». Ha commentato così, ieri, il segretario di Stato per l’Attrazione degli investimenti turistici, Federico Pedini Amati, le polemiche sull’ampliamento del ’aviosuperficie di Torraccia finite al centro della Commissione consiliare permanente Esteri.
Il dibattito si è concentrato sulla richiesta dell’aula di fare chiarezza sul progetto, con una valutazione anche sul piano finanziario. In risposta Pedini Amati rimarca «che si tratta di un intervento previsto da decenni negli strumenti urbanistici e richiamato nei programmi di governo degli ultimi vent’anni, con espropri già effettuati e pagati per oltre quattro milioni di euro». Ricorda inoltre «che il Congresso ha stilato tre relazioni ufficiali e che esiste già uno stanziamento di circa 3,6 milioni per la messa in sicurezza e l’asfaltatura della pista da 600 metri, ma che questo non basta a completare l’opera in modo coerente».