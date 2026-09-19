San Marino. Attiva-Mente a “Sport in Fiera” fa squadra con... Kimi Antonelli

Uno stand per incontrarsi, la passione per i motori e una proposta concreta per rendere lo sport più accessibile. Attiva-Mente partecipa a Sport in Fiera 2026, in programma fino a domani al Centro sportivo di Serravalle, portando nella manifestazione l’impegno per uno sport nel quale ogni persona possa trovare spazio, opportunità e strumenti per partecipare. A rendere particolarmente speciale questa esperienza, anche l’incontro allo stand con Kimi Antonelli, pilota Mercedes in Formula 1 e ospite della manifestazione organizzata dal Cons. Un momento di incontro e una foto insieme che entrano con piacere nei ricordi dell’associazione, alla quale resta la gioia di aver condiviso un pezzetto di questa giornata con un grande protagonista dell’automobilismo.

I motori sono anche al centro del contributo che Attiva-Mente ha voluto portare a questa edizione: la presenza della Mototerapia, resa possibile grazie alla collaborazione con gli amici della 3zero3 Racing Team-No Limits. Un’esperienza che mette insieme emozioni, divertimento e occasioni di partecipazione, con lo spirito di vivere una passione condivisa, anziché rimanerne semplici spettatori. Accanto alle attività, Attiva-Mente porta a Sport in Fiera anche il proprio impegno per i diritti. Allo stand le cittadine e i cittadini sammarinesi possono sottoscrivere sei Istanze d’Arengo, tra cui l’Istanza con cui l’associazione chiede l’istituzione di un Fondo pubblico per gli ausili sportivi e le attrezzature adattate per le persone con disabilità . Una carrozzina sportiva, una handbike o una protesi per l’attività fisica possono fare la differenza tra il desiderio di cominciare e la possibilità concreta di farlo. Il loro costo non dovrebbe diventare una barriera: la proposta chiede infatti un sostegno non soltanto per l’agonismo e gli atleti di alto livello, ma anche per l’avviamento allo sport, l’attività scolastica, amatoriale e ricreativa. Per chi vuole gareggiare, certo, ma anche per chi desidera semplicemente muoversi, divertirsi e stare insieme agli altri.