San Marino, attenti al sito “Banca del Titano”: “È una truffa”

San Marino, truffe on line attraverso un sedicente sito internet con la denominazione “Banca del Titano”. Lo segnala in una nota la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, che comunica di “avere segnalato all’Autorità Giudiziaria la presenza di un sito web fraudolento (https://bdtitano.com) che promuove prodotti e servizi bancari con la denominazione e i riferimenti di “Banca del Titano”, banca sammarinese non più attiva da diversi anni. Banca Centrale precisa, infatti, che non esiste alcun istituto bancario con tale denominazione attualmente iscritto nei registri tenuti dall’Autorità di Vigilanza né autorizzato o abilitato a svolgere attività bancaria e finanziaria nella Repubblica di San Marino. Si invitano i risparmiatori a verificare sempre preventivamente, per i siti che offrono servizi bancari e finanziari, che l’entità con la quale si avviano rapporti sia autorizzata da parte di Banca Centrale, consultando il Registro dei Soggetti Autorizzati sul sito www.bcsm.sm”.