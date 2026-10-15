San Marino. Attacco di droni nel Mar Nero: colpita nave con bandiera sammarinese, sette dispersi

Dramma al largo della Romania, dove una nave battente bandiera sammarinese è stata attaccata e colpita da una serie di droni mentre si trovava all’ancora nel Mar Nero, al largo del porto di Sulina. La “Wine Trader”, questo il nome dell’imbarcazione diretta in Moldavia per caricare olio di semi, è stata investita da tre diverse esplosioni che hanno scatenato l’inferno a bordo. Il bilancio momentaneo è di cinque marittimi tratti in salvo e sette compagni purtroppo ancora dispersi.

Secondo le testimonianze del comandante e le conferme del Registro navale di San Marino, il primo drone ha centrato la zona degli alloggi intorno alle 4 del mattino, innescando un violento incendio. Mentre cinque uomini dell’equipaggio tentavano disperatamente di domare il rogo, altri sette marittimi non hanno risposto all’appello, resi irraggiungibili dalle fiamme avanzanti. Poc’anzi il colpo di grazia: la nave è stata raggiunta da altri due droni che hanno distrutto il sistema antincendio, costringendo i superstiti ad abbandonare le operazioni di spegnimento per rifugiarsi a prua. Tratti in salvo con un elicottero di soccorso, i cinque naufraghi sono in buone condizioni, mentre un’unità navale specializzata ha affiancato la nave per avviare le ricerche a bordo dei sette dispersi.