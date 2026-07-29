“San Marino Antiqua” fa centro: record di presenze e costi ridotti del 35%

Ben 27.893 visitatori nei parcheggi del centro storico, 14.926 passaggi in funivia e costi sforbiciati del 35%. Si è conclusa con numeri record la prima edizione di “San Marino Antiqua – Leggende e Storie del Titano”: la manifestazione che ha consentito un salto indietro nel tempo con un’esperienza immersiva in bilico tra storia, cultura e spettacoli grazie a musici, giullari e dimostrazioni di tiro con la balestra e con l’arco. La polemica sulle precedenti edizioni, ribattezzate “Giornate Medioevali”, era esplosa nel gennaio scorso, quando il segretario al Turismo Federico Pedini Amati annunciò lo stop all’evento per motivi di spending review, definendo i costi eccessivi. Mossa che a suo tempo provocò la dura reazione della maggioranza.