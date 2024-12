San Marino. Anticorruzione, l’agenda dell’Europa «Più attenzione a omaggi e lobbisti»

Il Greco parte dall’analisi dello stato dell’arte: la Repubblica non dispone di una politica nazionale anticorruzione, ma ha adottato piani di prevenzione per alcuni settori, ad esempio permessi edilizi e appalti pubblici. Dall’1 luglio 2022 è inoltre in vigore un Codice di condotta per i membri del Congresso, accompagnato da un Codice di condotta per gli agenti pubblici, in vigore dal 2014. Due disposizioni, queste, da armonizzare. Occorre inoltre rafforzare le regole in materia di doni, oltre a quelle «sulle restrizioni successive alla conclusione del rapporto di lavoro, da abbinare a un efficace meccanismo di controllo».

Infine, l’obbligo di dichiarazione dei beni va esteso a tutti. Per quanto riguarda invece i corpi di polizia, «trarrebbero grande beneficio dall’istituzione di un organismo centrale autonomo con poteri di vigilanza e controllo interni». Nota dolente anche lo scarso numero di donne in divisa. Quanto al trattamento delle denunce pubbliche contro la cattiva condotta delle forze dell’ordine, dovrebbe essere standardizzato e semplificato.