San Marino, Anis lancia la sfida: “L’Iva subito, poi energia e digitale”

Dall’introduzione di un sistema IVA «che non è più rinviabile» alle politiche energetiche, fino agli investimenti nell’impianto per il trattamento dei rifiuti e nella digitalizzazione «per modernizzare lo Stato e ridurre la burocrazia».
Sono queste le richieste messe in fila da Anis che ieri mattina ha incontrato i partiti di opposizione nella propria sede.
«Abbiamo sollecitato la classe politica tutta ad individuare quegli interventi che possono permettere al sistema Paese e alle imprese di poter essere maggiormente competitivi e attrattivi, anche per sfruttare al meglio le opportunità che potranno derivare dall’atteso accordo di associazione con l’Ue» spiegano il presidente Emanuele Rossini e il segretario generale William Vagnini. Le trasformazioni in atto e le tensioni a livello globale richiedono, secondo gli industriali, «scelte strategiche per affrontare le sfide che, già oggi, impegnano le singole imprese come tutta la Repubblica».