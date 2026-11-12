San Marino, Anis: “Energia e rifiuti, serve autonomia”

«Garantire tariffe energetiche competitive e potenziare le infrastrutture».

L’incontro che si è svolto lunedì scorso tra l’Anis (Associazione nazionale industria San Marino) e il Governo ha messo al centro del dibattito i temi cruciali. In particolare l’Anis ha ribadito l’importanza vitale di assicurare tariffe energetiche tali da salvaguardare la competitività delle aziende del territorio.

«Il Governo ha dimostrato consapevolezza di questa difficoltà – riconosce il presidente, Emanuele Rossini – e ha presentato diverse proposte per riallineare il sistema dei costi a quello europeo e italiano. In primo luogo, è stato pianificato l’azzeramento, del contributo Fer, come richiesto da Anis. Per quanto riguarda il futuro, invece, grazie agli investimenti in impianti fotovoltaici all’estero, che abbiamo sempre sostenuto come una scelta corretta, è stata confermata la possibilità, una volta che l’impianto di Visano sarà in funzione, di destinare una quota della produzione alle aziende energivore».

Passando al gas, la richiesta degli industriali rimane quella di ridurre la soglia di consumi sopra cui è concesso l’acquisto libero sul mercato.

«Il Governo – rimarcano ancora - valuta di ridurre tale soglia, ma al contempo sta costruendo una proposta di tariffa competitiva per le imprese energivore, sfruttando il recente accordo con Baku».