San Marino, Anis: “Energia e rifiuti, serve autonomia”

San Marino
Emanuele Rossini
Emanuele Rossini

«Garantire tariffe energetiche competitive e potenziare le infrastrutture».

L’incontro che si è svolto lunedì scorso tra l’Anis (Associazione nazionale industria San Marino) e il Governo ha messo al centro del dibattito i temi cruciali. In particolare l’Anis ha ribadito l’importanza vitale di assicurare tariffe energetiche tali da salvaguardare la competitività delle aziende del territorio.

«Il Governo ha dimostrato consapevolezza di questa difficoltà – riconosce il presidente, Emanuele Rossini – e ha presentato diverse proposte per riallineare il sistema dei costi a quello europeo e italiano. In primo luogo, è stato pianificato l’azzeramento, del contributo Fer, come richiesto da Anis. Per quanto riguarda il futuro, invece, grazie agli investimenti in impianti fotovoltaici all’estero, che abbiamo sempre sostenuto come una scelta corretta, è stata confermata la possibilità, una volta che l’impianto di Visano sarà in funzione, di destinare una quota della produzione alle aziende energivore».

Passando al gas, la richiesta degli industriali rimane quella di ridurre la soglia di consumi sopra cui è concesso l’acquisto libero sul mercato.

«Il Governo – rimarcano ancora - valuta di ridurre tale soglia, ma al contempo sta costruendo una proposta di tariffa competitiva per le imprese energivore, sfruttando il recente accordo con Baku».

Nodo rifiuti

Massima attenzione accordata anche ai progetti relativi agli studi di fattibilità per impianti di depurazione delle acque (sui torrenti San Marino e Ausa) e l’ampliamento del lago di Torello, fondamentali per ridurre i costi e rendere disponibili risorse idriche riutilizzabili per agricoltura e industria. Sotto la lente infine la gestione dei rifiuti che necessita di un impianto di smaltimento sul territorio sammarinese, dimensionato sui reali quantitativi prodotti e in grado di produrre energia, così da bypassare l’attuale dipendenza dall’estero e contenere i costi crescenti per imprese e Aass (Azienda autonoma di Stato servizi pubblici). «La mancanza di autonomia penalizza enormemente non solo le aziende produttrici, costrette ad esportarli a costi sempre più alti, ma anche lo Stato e l’Aass in particolare. Diventa una scelta obbligata – concludono - ma anche strategica realizzare in territorio un impianto di smaltimento rifiuti che generi anche energia: un impianto tarato sui volumi essenzialmente prodotti a San Marino e con impatti ambientali prossimi allo zero, come già ne esistono in diverse parti d’Italia e d’Europa».

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui