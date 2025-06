San Marino, altri due cani avvelenati, uno è morto: “Forse il killer ha dei complici”

Il killer dei cani colpisce ancora: un esemplare morto e un altro sotto stretta osservazione. L’incubo sembrava finito nell’aprile scorso quando era stato arrestato l’80enne che, dal 2011 ad oggi, avrebbe causato la morte di più di 40 cani. A questa scia di orrore, nei giorni scorsi, si sono aggiunti altri casi di esche avvelenate non lontano dall’area sgambamento di Faetano. Si tratta di due cani giovani, addestrati per il soccorso, e quindi non solo animali da compagnia, ma veri e propri membri attivi della comunità. Uno dei due, di appena 5 anni, purtroppo non ce l’ha fatta. La zona colpita si trova a pochi passi dal Rifugio Apas (protezione animali) ed è frequentata anche dai volontari in passeggiata con i cani.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale