San Marino. Alla guida dell’auto sotto l’effetto di droghe

La Polizia Civile comunica che giovedì 19 giugno, intorno alle 16.30, una pattuglia della Sezione Pronto Intervento ha fermato un’autovettura sospetta con targa italiana durante un posto di blocco in zona Acquaviva, al confine di Stato.

I controlli sul conducente — un cittadino marocchino residente in Italia — hanno rivelato che l’uomo era alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. All’interno del veicolo sono stati trovati circa 11 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, quest’ultimo elemento che darà avvio a ulteriori indagini.

Al termine delle perquisizioni e d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, il soggetto è stato denunciato a piede libero e la sua patente di guida è stata ritirata.