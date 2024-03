San Marino al voto il 9 giugno

SAN MARINO. Anche la Repubblica di San Marino andrà al voto il 9 giugno. Un Decreto Reggenziale ha ufficializzato lo scioglimento del Consiglio Grande e Generale e la data delle elezioni che si terranno il 9 giugno 2024, quindi in concomitanza con quelle europee e amministrative in molti comuni d’Italia

Congresso di Stato, Consiglio dei XII e Commissioni attualmente in carica continueranno nel disbrigo dell’ordinaria amministrazione fino all’inizio della nuova Legislatura. Il Consiglio potrà però essere convocato in via straordinaria dai Capitani Reggenti per la nomina dei due membri supplenti del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme e per la nomina dei componenti dell’organismo di sorveglianza “per la cartolarizzazione dei crediti”. Nei giorni scorsi si erano dimessi tutti i gruppi consiliari.