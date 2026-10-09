San Marino, al Rallylegend con la droga nel camper: denunciati ed espulsi quattro spagnoli

Rallylegend, droga nascosta nel camper: quattro spagnoli denunciati e espulsi dal Titano. Il controllo è scattato nella notte di mercoledì scorso dopo che i quattro, forse in stato di alterazione, e giunti sul Titano per assistere al Rallylegend, avevano attirato l’attenzione schernendo gli agenti di polizia nella zona industriale della Ciarulla. Il loro comportamento ha fatto scattare controlli che hanno fatto rinvenire oltre 100 grammi di droga fra cocaina, marijuana e anfetamine, celate in diversi punti del camper. Il bottino più prezioso era occultato all’interno di un involucro magnetico, agganciato alle parti metalliche del veicolo. Accompagnato al Comando, il gruppo è stato interrogato e denunciato a piede libero. Nei confronti dei quattro è stato inoltre emesso un provvedimento di espulsione immediata da San Marino con divieto di rientro. L’episodio si inserisce nel giro di vite che ha caratterizzato l’edizione 2026 con l’inasprirsi delle misure di sicurezza, incluso l’uso di droni, e una stretta sulla vendita di alcolici che ha sollevato proteste tra i commercianti.