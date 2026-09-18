San Marino al Forum del lavoro di Ginevra: “Tutela e competitività non sono in contrasto”

Equità e tutela dei lavoratori, San Marino porta il suo contributo a Ginevra. «Tutela, innovazione e competitività industriale si intrecciano così in un quadro coerente di sostenibilità». Nel corso della sessione “Partners’ Spotlight” del Forum annuale 2026 organizzato dalla Coalizione mondiale per la Giustizia sociale dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), il segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori, è intervenuto con un video messaggio trasmesso nel consesso internazionale. Un discorso focalizzato sul valore «del dialogo sociale e sulla capacità delle piccole realtà statali di farsi hub di riforme». Al centro figura, dunque, «la visione di uno sviluppo in cui crescita economica e garanzie per i cittadini avanzino di pari passo, senza strappi o contrapposizioni».