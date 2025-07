San Marino, aggredita sul lavoro da un collega: “Le ha stretto le mani intorno al collo”

Aggressione a una donna sul luogo di lavoro, il governo valuta il giro di vite sulla violenza di genere. «Prima le ha stretto le mani attorno al collo cogliendola di sorpresa, fino a farle quasi perdere i sensi e poi, all’arrivo dei colleghi, l’ha spinta contro un macchinario causandole un trauma alla testa»: è la ricostruzione fornita dalla Confederazione democratica dei lavoratori sammarinesi. L’episodio risale a giovedì mattina e, stando alle prime informazioni giunte dal sindacato, l’aggressore avrebbe continuato a lavorare sino a fine turno, mentre la vittima, una coetanea, 62enne, in stato di semincoscienza, veniva soccorsa dagli altri dipendenti. Allertato il 118, la frontaliera è stata trasportata in pronto soccorso dove ha ricevuto una prognosi di 6 giorni. Sul luogo è accorsa la gendarmeria per gli accertamenti del caso. L’auspicio della Confederazione è che i titolari dell’impresa prendano presto provvedimenti. Intanto la vittima si è già rivolta ai gendarmi per sporgere denuncia. «Come non bastasse l’episodio già gravissimo, - osservano dal sindacato - il tutto si è consumato su un luogo di lavoro, davanti a testimoni, a ribadire come la violenza di genere sia un fenomeno sempre più presente nella nostra realtà e per questo vada con maggior forza contrastato». Lo sconcerto della Cdls è soprattutto per la reazione dell’azienda che non avrebbe preso «alcun provvedimento tempestivo nei confronti dell’aggressore evitando di allontanarlo subito dal posto di lavoro».