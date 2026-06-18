San Marino, “Affare bulgaro”, rinviati a giudizio nove indagati

Nuovo colpo di scena dopo la mancata scalata alla Banca di San Marino da parte di investitori bulgari tra accuse di corruzione e riciclaggio, che hanno portato al sequestro di 15 milioni di euro.

Come riportano i media sammarinesi, sono stati rinviati a giudizio per corruzione privata e amministrazione infedele nove dei dieci indagati, tra cui Andrea Del Vecchio, Marina Manduchi e Assen Christov. Rientrano nello stesso capo d’imputazione anche le società Ibc Srl e San Marino Group Spa. E ancora: Del Vecchio, Manduchi e Alessandro Manduchi Del Vecchio dovranno rispondere dell’accusa di riciclaggio. Passando al cosiddetto “piano parallelo”, per l’ipotesi di attentato contro la libertà delle istituzioni, sono rinviati a giudizio Andrea Del Vecchio, Marina Manduchi, Christov, Federico Cerbella e Silvia Rometti che dovranno affrontare un processo per offesa a pubblico ufficiale.

Franco Norri risponderá di falsa testimonianza, mentre risulta archiviata l’accusa di favoreggiamento mossa nei suoi confronti. Archiviata infine la posizione di Natale Arcuri, accusato di favoreggiamento.