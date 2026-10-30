San Marino, affare bulgaro e piano parallelo, al via il processo: in 9 a giudizio

Affare bulgaro e piano parallelo, al via il processo sul Titano. Si riaccendono i riflettori sulla mancata vendita delle quote di Banca di San Marino, detenute dall’Ente Cassa di Faetano, all’investitore Assen Christov che attraverso la società bulgara Starcom Holding aveva formalizzato nei mesi scorsi un’offerta di 36.750.000 euro per il 51% delle azioni. Nove le posizioni a giudizio, sette persone fisiche e due società, con accuse che a vario titolo oscillano dalla corruzione privata al riciclaggio, dalle offese a pubblici ufficiali alla falsa testimonianza. In cima alla lista il presunto attentato contro la libertà dei poteri pubblici, ribattezzato “piano parallelo”.
Come riportano i media sammarinesi, si è aperta ieri mattina, davanti al commissario della legge Adriano Saldarelli, la prima udienza, tutta incentrata sulla costituzione delle parti, le richieste di costituzione di parte civile e le questioni preliminari.