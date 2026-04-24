San Marino adotta il suo inno ma il testo subisce modifiche

L’inno di San Marino verso l’ufficializzazione. Spartito e testo diventeranno parte integrante di questo simbolo, assumendo valore istituzionale. Il cambio di passo dà attuazione alla legge costituzionale del settembre 2025, che lo aveva inserito tra gli emblemi del Titano assieme a stemma e bandiera.
A differenza di altri inni nazionali, quello composto nel 1894 da Federico Consolo, violinista e compositore, è però privo di testo. Sebbene ne esista uno basato su un’ode di Giosuè Carducci, questo non è mai stato adottato formalmente dal governo.