San Marino, addio all’ex Capitano Reggente Antonio Carattoni

Il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino in una nota “partecipa al lutto della cittadinanza e si stringe attorno alla famiglia per la scomparsa di Antonio Carattoni, spentosi nella notte all’età di 80 anni.

“Figura di lungo corso della storia politica e istituzionale del Titano, Antonio Carattoni - si legge in una nota ha attraversato decenni di impegno pubblico con dedizione e rigore. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di primario rilievo: consigliere nel Consiglio Grande e Generale (dal 1978 al 1988 e dal 1993 al 1998), Deputato all’Industria e all’Artigianato dal 1983 al 1986, e rappresentante di San Marino in sedi internazionali quali il Consiglio d’Europa e l’Ocse. Il vertice del suo percorso istituzionale è stato raggiunto nel semestre ottobre 2006 – aprile 2007, quando ha rivestito la Suprema Magistratura insieme a Roberto Giorgetti”.

Economista, professionista stimato e intellettivo attento alla ricerca storica e sociale del Paese – autore di pubblicazioni di rilievo dedicate al movimento sindacale e alla storia economica sammarinese –, Carattoni ha offerto un contributo determinante allo sviluppo legislativo e amministrativo della Repubblica, prendendo parte a riforme cruciali per la modernizzazione dello Stato.

Il Congresso di Stato formula le più sentite condoglianze ai familiari, estendendo il proprio messaggio di vicinanza al figlio, consigliere Enrico Carattoni, e a tutti i suoi cari.