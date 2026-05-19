San Marino, addio al magistrato Lamberto Emiliani, 54 anni al servizio della giustizia

SAN MARINO. Il Titano piange la morte del magistrato Lamberto Emiliani. Aveva 91 anni e aveva lavorato per 54 anni al Tribunale di San Marino, entrando come uditore nel 1965 e terminando la sua carriera nel 2019. «La Segreteria di Stato per la Giustizia esprime profondo cordoglio per la scomparsa del magistrato Lamberto Emiliani, figura di alto profilo umano e professionale che ha dedicato con rigore, equilibrio e senso delle istituzioni il proprio servizio alla giustizia», scirve il Segretario di Statio alla Giustixia Stefano Canti. «Nel corso della sua carriera, il Dott. Emiliani ha rappresentato un punto di riferimento per l’ordinamento giudiziario sammarinese, distinguendosi per competenza, integrità morale e profondo rispetto dei principi dello Stato di diritto. Il suo operato ha contribuito in maniera significativa al rafforzamento delle istituzioni e alla tutela dei valori fondamentali della nostra Repubblica. La Segreteria di Stato per la Giustizia si unisce al cordoglio dei famigliari, dei colleghi magistrati e di quanti hanno avuto modo di conoscerne le qualità umane e professionali, esprimendo sentimenti di sincera vicinanza e riconoscenza. La Repubblica di San Marino perde oggi un servitore dello Stato stimato e rispettato, il cui esempio resterà patrimonio della comunità sammarinese».