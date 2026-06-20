San Marino, addio al dottor Iwanejko, colonna della Pediatria dell’Ospedale di Stato

A San Marino, la Segreteria di Stato per la Sanità e l’Istituto per la Sicurezza Sociale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Giovanni Iwanejko, medico che ha legato una parte importante della propria attività professionale alla Pediatria dell’Ospedale di Stato.

“Il dr. Iwanejko - si legge in una nota - ha diretto il reparto di Pediatria dal 1988 al 2010, contribuendo in modo significativo alla sua crescita e al consolidamento di un servizio fondamentale per la presa in carico dei bambini e delle loro famiglie. La sua figura resta associata a un lungo percorso di dedizione professionale, attenzione ai piccoli pazienti e vicinanza alle famiglie, valori che il personale della UOC Pediatria aveva recentemente voluto ricordare anche attraverso la targa collocata nella sala degli ambulatori pediatrici al 6° piano dell’Ospedale di Stato. In questo momento di dolore, la Segreteria di Stato per la Sanità e l’ISS si uniscono al cordoglio dei familiari, dei colleghi, del personale sanitario e di quanti hanno conosciuto e apprezzato il Dr. Iwanejko nel corso della sua lunga attività al servizio della comunità sammarinese. La sua memoria rimane parte della storia della Pediatria dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e del rapporto di fiducia costruito nel tempo con generazioni di bambini, genitori e professionisti”.