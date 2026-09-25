San Marino, accordo per la cooperazione nello spazio

SAN MARINO. San Marino entra ufficialmente in orbita: sottoscritti gli Artemis Accords alla presenza della NASA. Il Titano diventa ufficialmente il 74° Stato ad aderire all’accordo internazionale sulla cooperazione nell’esplorazione spaziale. La cerimonia di firma, avvenuta al Bex di Rimini, ha visto la presenza, tra gli altri, di Rossano Fabbri, Segretario di Stato all’Industria e alla Ricerca Tecnologica della Repubblica di San Marino, Gregory Mann, responsabile Europa della NASA e Joe Tordella, Console Generale degli Stati Uniti d’America.