San Marino, accordo con l’Ue, presentata la roadmap

Accordo di associazione con l’Ue, presentata la roadmap: «Così si chiariscono tecniche legislative, riorganizzazione delle risorse umane e peso della formazione». Il tema dei temi, ovvero l’intesa con l’Europa, data ormai per imminente, ieri ha tenuto banco nella seduta mattutina del Consiglio grande e generale. Sotto la lente dell’aula è finita la relazione illustrata dal segretario di Stato agli Affari interni, Andrea Belluzzi che l’ha definita «non un atto formale ma l’occasione per avviare un confronto sulla “portata della sfida” che San Marino si appresta ad affrontare con l’entrata in vigore dell’accordo di associazione».

In breve, la relazione resterà «uno strumento di lavoro aperto, da ampliare e aggiornare grazie al contributo delle forze politiche e sociali e al dibattito parlamentare». Altro tema è che occorre lavorare «come se l’accordo fosse già operativo, perché il passaggio non può ridursi a un semplice recepimento tecnico delle norme, ma rappresenta l’avvio di un processo di trasformazione complessiva dello Stato e della pubblica amministrazione».

In sostanza si apre una nuova stagione per la Repubblica «che inciderà su metodi di governo, qualità delle politiche pubbliche, trasparenza istituzionale e capacità di risposta dello Stato». Secondo il segretario, insomma, la sfida non consiste solo nell’allinearsi agli standard europei «ma nel costruire un approccio strutturato e sistemico sul lungo periodo». Il plus aggiuntivo c’è. L’acquis offre sponda «a generazioni che per la prima volta devono confrontarsi con aspettative di crescita inferiori rispetto al passato». Sul punto, interviene anche il collega agli Esteri, Luca Beccari avanzando l’idea «di una programmazione annuale del recepimento attraverso una legge che indichi le direttive al Governo e permetta al Consiglio di decidere quali materie discutere nel dettaglio e quali trattare con procedure semplificate». Caustico Nicola Renzi (Repubblica futura) preoccupato «per il ritardo della relazione».