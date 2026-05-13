San Marino accoglie due studenti da Gaza: borse di studio per il corso di laurea in Design

La Repubblica di San Marino ha accolto ieri due studenti palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza, ai quali l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha assegnato delle borse di studio per frequentare il corso di laurea in Design. Atterrati nel tardo pomeriggio all’aeroporto di Roma Fiumicino insieme ad altri 57 studenti rientrati nel programma “IUPALS” (Italian Universities for Palestinian Students), promosso dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e dal Ministero degli Affari Esteri italiano, hanno trovato ad attenderli una delegazione composta da una serie di rappresentanti dell’Ateneo sammarinese e del Dipartimento Affari Esteri, nonché

dall’Ambasciatore di San Marino in Italia, attivamente coinvolti nel progetto.

Ai due studenti, che vivranno sul Titano con un permesso di soggiorno per la durata del percorso formativo, verrà messo a disposizione un alloggio dalla Caritas Vicariale di San Marino - Montefeltro. A ciascuno di loro verrà assegnata una Smac Card. Potranno seguire corsi di lingua italiana e accedere ai trasporti pubblici. Nella cornice della attività dell’Ateneo, saranno supportati da due tutor.

L’arrivo degli studenti, di 23 e 24 anni, va a concretizzare un articolato processo che ha richiesto sforzi congiunti di natura tecnica, diplomatica e amministrativa alle Istituzioni della Repubblica, con particolare riferimento all’Università di San Marino, alla Segreteria di Stato e al Dipartimento Affari Esteri, alla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, all’Ambasciata di San Marino in Italia e all’Ambasciata d’Italia a San Marino.