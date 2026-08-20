San Marino, a Serravalle torna la Festa dell’Amicizia: la Dc chiama a raccolta la politica

Tre giornate di incontro e convivialità dove a momenti di approfondimento politico si alterneranno a musica, spettacoli e sapori della tradizione. La Democrazia cristiana alza il velo sulla 53ª edizione della Festa dell’Amicizia, in agenda dal 21 al 23 agosto in piazza Bertoldi a Serravalle. Un appuntamento che da oltre mezzo secolo accompagna la storia del partito e rappresenta l’occasione di incontro con iscritti, simpatizzanti e tutta la cittadinanza. «La Festa è innanzitutto un’occasione per stare insieme in un clima di amicizia e condivisione - spiega il segretario politico Gian Carlo Venturini - ma è anche un momento nel quale fermarsi a riflettere sul presente e soprattutto sulle scelte che attendono il Paese nei prossimi anni».