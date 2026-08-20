San Marino, a Serravalle torna la Festa dell’Amicizia: la Dc chiama a raccolta la politica

Tre giornate di incontro e convivialità dove a momenti di approfondimento politico si alterneranno a musica, spettacoli e sapori della tradizione. La Democrazia cristiana alza il velo sulla 53ª edizione della Festa dell’Amicizia, in agenda dal 21 al 23 agosto in piazza Bertoldi a Serravalle. Un appuntamento che da oltre mezzo secolo accompagna la storia del partito e rappresenta l’occasione di incontro con iscritti, simpatizzanti e tutta la cittadinanza. «La Festa è innanzitutto un’occasione per stare insieme in un clima di amicizia e condivisione - spiega il segretario politico Gian Carlo Venturini - ma è anche un momento nel quale fermarsi a riflettere sul presente e soprattutto sulle scelte che attendono il Paese nei prossimi anni».

Non mancheranno stand gastronomici e un ampio programma folkloristico. Fissata per domani alle 18.30 presso la Chiesa parrocchiale di Serravalle la messa in ricordo dei defunti. Sempre venerdì in piazza Bertoldi ma alle 19.15 si terrà una cena per gli iscritti e quanti desiderino partecipare. Alle 20.30 prenderà invece avvio lo spettacolo di danza aerea con Virginia Martelli, l’esibizione del poeta dialettale Checco Guidi e dell’orchestra La Nuova Romagna Folk.

Sabato 22 vedrà protagoniste Le Sirene Danzanti di Mirco e Sandra e le orchestre Mirco Gramellini & David Pacini. Gran finale il 23 con Rimini Dance Company e l’orchestra Omar Codazzi.

Dedicato ai più giovani al Parco Alighieri il 21 la Revolution Live Band. Sabato e domenica spazio poi al Live Festival dalle 20. Durante la Kermesse saranno a disposizione stand, ruota della fortuna e gonfiabile fino al momento clou di domenica, con l’estrazione della Lotteria che mette in palio 3.500 euro e tanti altri premi.