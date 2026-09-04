San Marino, 42mila persone e secoli di storia e legami: il grande albero genealogico del Titano

Dalle memorie di una nonna alle corrispondenze del Dna: oltre 42.000 persone collegate fra loro in un solo albero genealogico.
Nel corso di un decennio, quella che era iniziata come una ricerca sulle proprie radici si è trasformata in una mappatura per preservare la memoria di un’intera comunità. Lo studio senza eguali, che vede protagonista il 45enne Giorgio Bologna, ha incrociato censimenti, registri parrocchiali di nascita, matrimonio e morte, in alcuni casi risalenti al Seicento, spulciando polverosi documenti d’archivio e necrologi sia a San Marino, che oggi conta 34mila abitanti, sia nei comuni limitrofi. Lo studioso ha visitato anche i cimiteri contribuendo talvolta a unire i puntini sospesi con i segmenti della Genetica. Tutto è partito dalle storie raccontate dalla nonna che lo incuriosivano quand’era solo un bambino. Un tarlo in testa che ha rosicchiato le esitazioni spingendo Bologna a costruire su MyHeritage, la piattaforma dedicata alla ricerca genealogica e ricostruzione delle origini familiari, un mosaico che oggi, tassello dopo tassello, collega oltre 42mila persone, ricostruendo intere generazioni oltre ai legami di sangue con la vicina Italia.