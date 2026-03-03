Sammarinesi in crociera bloccati a Dubai: «Siamo in una gabbia dorata. Fuori i boati della guerra»

Due coppie di sammarinesi sono bloccate su una nave da crociera ferma nel porto di Dubai. Doveva essere una vacanza memorabile, all’insegna della spensieratezza, ma l’escalation di tensione scoppiata, ad opera di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, ha trasformato tutto il Medio Oriente in una bomba ad orologeria, rendendo impraticabile anche la navigazione civile. A farne le spese almeno una dozzina di cittadini del Titano bloccati in vari Stati: tra questi figurano quattro amici che da tempo progettavano una parentesi per staccare dalla quotidianità. «La crociera a bordo di Msc Euribia - racconta Cristina Bianchi, classe 1968 - era programmata dal 28 febbraio al 7 marzo ma di fatto siamo rimasti ormeggiati a Port Rashid (Terminal 3) di Dubai e la partenza prevista per Doha risulta ormai cancellata». Nel frattempo Msc Crociere ha confermato che la nave rimarrà in porto a tempo indeterminato, per garantire la sicurezza di circa 5mila passeggeri nonché 1.700 membri dell’equipaggio. Al fianco di Cristina, in una sorta di gabbia dorata dalla percezione claustrofobica nonostante i generosi spazi e la professionalità dello staff, sono il marito Cesare Ceccoli e gli amici, Stefania Beccari e Vincenzo Andreini. Ogni giorno il comandante fa il punto sulle eventuali novità che ieri, come chiarisce la turista, sono però mancate all’appello rinnovando la linea piatta.

Ai passeggeri è comunque consentito scendere a terra per brevi passeggiate nei pressi della nave ma è “fortemente raccomandato” restare nell’area del terminal. Consiglio che al momento nessuno ha la forza di disattendere considerato il timore che serpeggia in qualunque cabina ovvero che uscendo dalla zona portuale ci si ritrovi impossibilitati a risalire a causa dei controlli di sicurezza dispiegati nei punti strategici.