Rubano abiti al San Marino outlet e li nascondono sotto un’auto parcheggiata: tre ladri arrestati in flgranza

Nella giornata di ieri, tre peruviani sono stati arrestati in flagranza di reato dopo aver perpetrato un furto presso il San Marino Outlet Experience. I tre, provenienti da Milano, si sono recati presso il centro commerciale dove hanno sottratto diversi capi di abbigliamento da un negozio di un marchio prestigioso. Grazie alla tempestiva segnalazione da parte di alcune commesse e all’intervento del servizio di sicurezza privata del centro, i tre sono stati individuati prima che potessero allontanarsi dalla zona e oltrepassare il Confine di Stato. Le forze dell’ordine prontamente allertate tramite la Centrale Operativa Interforze, sono intervenute con due pattuglie, una della Gendarmeria ed una della Guardia di Rocca, riuscendo a fermare i tre individui e a recuperare la refurtiva che era stata celata sotto una vettura posteggiata nel piazzale del centro commerciale.

I tre peruviani sono stati successivamente condotti presso la Brigata Gendarmeria di Serravalle, dove sono stati interrogati e posti in arresto con le garanzie di legge per il reato di furto in concorso. Associati al locale carcere tutt’ora rimangono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I sudamericani sono maggiorenni e vivono a Milano o zone limitrofe.