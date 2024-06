Rompono 800 piattelli del Tiro a volo: vandali “spacca-tutto” a San Marino

Vandalismi al Tiro a volo, distrutti 800 piattelli. L’episodio, su cui sono ancora in corso le indagini degli inquirenti, è avvenuto alla Ciarulla, presso la struttura dedicato al tiro al volo. «Abbiamo già provveduto alla denuncia contro ignoti tramite la gendarmeria – spiegano dal tiro a volo -. I vandali sono passati attraverso una struttura, una sorta di tunnel, che rimane aperto in certi tratti». Quanto alla conta dei danni, «ammonta a 800 piattelli frantumati per circa 500 euro totali» andati letteralmente in pezzi. «Qualcuno, non sappiamo se un singolo o un branco, – tirano le fila dalla struttura - si è divertito a lanciare i piattelli per aria facendoli cozzare e rompere contro il pavimento. Purtroppo quella zona del poligono non è provvista di telecamere» e quindi nessun fermo-immagine ha immortalato i responsabili. Non si tratta, comunque, del primo episodio del genere considerando «quello avvenuto anni fa, seppur con danneggiamenti minori, poi risarciti dai genitori dei responsabili. In quel caso – affermano pescando tra ricordi un po’ sbiaditi – si trattava di adolescenti che avevano partecipato a un evento organizzato in zona e che, dunque, sono stati rintracciati con facilità».