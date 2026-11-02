Roma, omaggio a Kimi Antonelli: la sede centrale ACI accende i colori del titolo iridato

La storica sede dell’Automobile Club d’Italia in via Marsala a Roma si è illuminata di tricolore e d’oro nella notte per celebrare la conquista del titolo mondiale di Formula 1 da parte di Andrea Kimi Antonelli. L’omaggio luminoso, che proseguirà per tutta la settimana, si divide tra i colori della bandiera italiana sulla facciata principale e la tonalità dorata su quella di via Solferino, a simboleggiare lo straordinario successo del giovane pilota azzurro.

Dati i legami del neo campione con la filiera automobilistica nazionale, il presidente dell’ACI Geronimo La Russa ha voluto esprimere dal Messico l’orgoglio dell’intera federazione per un’impresa storica. Antonelli, cresciuto anche attraverso la Scuola Federale ACI Sport e la Nazionale ACI Team Italia, è riuscito a portare il tricolore sul gradino più alto del podio mondiale, trasformando il proprio talento in un simbolo di eccellenza applaudito dagli appassionati di tutto il mondo.