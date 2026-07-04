Ritorna “San Marino Comics”: fumetti, cosplay, musica e spettacoli

Fumetti, cosplay ma anche musica e grandi spettacoli. Tutto questo e molto altro è San Marino Comics, la tre giorni che dal 28 al 30 agosto trasformerà il centro storico del Titano in un palcoscenico della cultura pop. L’edizione 2026 è stata presentata ieri presso la sala stampa dell’Outlet San Marino. A firmare il manifesto della tredicesima edizione, che simboleggia l’energia creativa pronta a liberarsi, sarà Francesco D’Ippolito, disegnatore e fumettista, famoso soprattutto per il suo lavoro con i personaggi dell’universo Disney.