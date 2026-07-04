Ritorna “San Marino Comics”: fumetti, cosplay, musica e spettacoli

San Marino
Il segretario di Stato Federico Pedini Amati con il manifesto dell’edizione 2026
Il segretario di Stato Federico Pedini Amati con il manifesto dell’edizione 2026

Fumetti, cosplay ma anche musica e grandi spettacoli. Tutto questo e molto altro è San Marino Comics, la tre giorni che dal 28 al 30 agosto trasformerà il centro storico del Titano in un palcoscenico della cultura pop. L’edizione 2026 è stata presentata ieri presso la sala stampa dell’Outlet San Marino. A firmare il manifesto della tredicesima edizione, che simboleggia l’energia creativa pronta a liberarsi, sarà Francesco D’Ippolito, disegnatore e fumettista, famoso soprattutto per il suo lavoro con i personaggi dell’universo Disney.

Avanti gli spettatori

Il claim dell’edizione 2026, dal titolo “Press Play: la fantasia parte da qui” invita il pubblico a vivere l’evento in modo immersivo e partecipato. «Abbiamo scelto un claim - spiegano dall’organizzazione - che segna un passaggio importante nella storia del festival: per la prima volta, infatti, non si tratta di un aggettivo per descrivere l’atmosfera, una suggestione o un concetto astratto ma è una chiamata all’azione per il pubblico».

Il cartellone

La manifestazione si svilupperà attraverso numerose aree tematiche distribuite in centro. Dal Community Village esteso da via Eugippo a piazzale Domus Plebis, all’Asian Village nella zona ex pattinaggio, dal palco Talk & Incontri di piazzale Cava Antica alla grande area espositori.

L’Asian Village proporrà la Scuola di Lingua Kove, dimostrazioni dell’arte marziale giapponese atarashii naginata e le esibizioni della Tana delle Tigri Italian Cosplayer e di Old Tribute Superstar Wrestling.

L’aula magna dell’Università ospiterà invece la Boardgame Zone, in collaborazione con Play Festival del Gioco.

Largo spazio alla musica il 29 agosto, al Campo Reffi, protagonista Generazione Vanni con le più amate sigle dei cartoni animati. Nel piazzale Cava Antica si alterneranno invece incontri, quiz e approfondimenti dedicati al mondo comics, anime, manga, videogiochi e cinema.

Il segretario di Stato

Federico Pedini Amati, segretario per il Turismo, nota che «il Festival rappresenta un’opportunità concreta per promuovere il nostro territorio attraverso linguaggi capaci di coinvolgere le nuove generazioni e un pubblico internazionale».

Evento gratuito organizzato da Leg Live Emotion Group e Associazione San Marino Comics, con il patrocinio della segreteria di Stato per il Turismo, in collaborazione con quelle per l’Industria, Cultura, Territorio e Sanità, la Giunta di Castello di Città e l’Ufficio del Turismo.

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