Rimini, il Fellini Museum diventa un laboratorio per gli studenti dell’Università di San Marino

Che cosa racconta oggi il cinema di Federico Fellini a chi non è cresciuto con i suoi film? E che cosa succede se a misurarsi con quel mondo sono studenti di design, chiamati a trasformarlo in forme e oggetti di oggi, promuovendo lo sviluppo di filiere produttive locali?

Da queste domande nasce la collaborazione tra il Comune di Rimini e l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, che si sviluppa nel protocollo d’intesa approvato dalla Giunta comunale nell’ultima seduta, per la durata di due anni.

Il progetto di collaborazione entra nella didattica dell’Ateneo sammarinese. Gli studenti dei corsi di Design e Interaction & Experience Design lavoreranno su Fellini attraverso workshop e laboratori. Il Fellini Museum contribuirà a fare del cinema del regista un terreno di ricerca e sperimentazione creativa.

L’idea è vedere che cosa resta di Fellini nella sensibilità di una nuova generazione di progettisti. Non si tratta di riprodurre le immagini più celebri dei suoi film o di realizzare i consueti gadget museali, ma di lasciare agli studenti la libertà di confrontarsi con quell’immaginario, di reinterpretarlo, deformarlo, magari anche fraintenderlo, senza preoccuparsi troppo di restare fedeli all’originale.

Cosa uscirà dai laboratori non sarà il risultato di un percorso definito, aprendo a mille possibilità: un progetto grafico, un oggetto in legno o in ceramica, un tessuto, un libro d’artista. Si valuterà anche la possibilità di far confluire questo percorso creativo in una mostra al Fellini Museum, con i lavori degli studenti e il racconto del percorso che li ha generati. Il territorio, infine, spesso presente nell’opera di Fellini, potrebbe svolgere anche il ruolo di attore co-protagonista nella narrazione o nella scelta della materia prima locale con la quale nasceranno gli artefatti.