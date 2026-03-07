Rientrati tutti i cittadini sammarinesi dagli Emirati Arabi Uniti

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri comunica con soddisfazione che tutti i cittadini sammarinesi e i loro familiari che si trovavano negli Emirati Arabi Uniti sono rientrati nella giornata odierna in Italia. Il rientro è avvenuto nell’ambito delle operazioni coordinate dal Dipartimento Affari Esteri e grazie alla riprogrammazione dei voli da parte delle agenzie di viaggio che assistevano i cittadini coinvolti. Allo stato attuale non risultano più cittadini sammarinesi presenti per motivi turistici negli Emirati Arabi Uniti, in Qatar e, più in generale, nelle zone del Golfo colpite, di cui sia stata segnalata la presenza alle Autorità della Repubblica.

Monitoraggio in corso

Il Dipartimento Affari Esteri prosegue tuttavia l’attività di monitoraggio nei confronti dei cittadini sammarinesi che si trovano in Paesi terzi e che avevano programmato scali aeroportuali nei Paesi del Golfo, al fine di garantire assistenza in caso di ulteriori modifiche o cancellazioni dei collegamenti aerei.

Permangono infatti la sospensione di diversi voli civili nella regione del Golfo e limitazioni parziali dello spazio aereo in varie aree del Medio Oriente.

L’invito alle autorità

Le autorità invitano pertanto la cittadinanza a verificare con le rispettive compagnie aeree eventuali cancellazioni o modifiche operative dei voli, con particolare attenzione in presenza di scali nelle zone interessate.