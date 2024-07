“Pronto, sto per partorire”: fa nascere il bimbo in casa grazie ai suggerimenti telefonici dell’ostetrica a San Marino

Partorisce in casa facendosi guidare al telefono da un’ostetrica dell’ospedale. La nascita del secondo figlio è considerata, per antonomasia, meno stressante per i genitori rispetto a quella del primogenito. Così tuttavia non è stato per una coppia di sammarinesi, colti di sorpresa dalla cicogna, a causa di un travaglio lampo che ha impedito loro di salire in auto, con la tradizionale valigia, e dirigersi verso il nosocomio di Cailungo.

Perciò la partoriente ha preso il telefono e chiamato il reparto dove le ha risposto l’ostetrica Gessica Sozzi. Anche lei, che per la prima volta in 29 anni di carriera ha aiutato a partorire a distanza, l’emozione si è fatta sentire. Per fortuna la donna incinta non era sola in casa e ha contato anche sul supporto del marito. Nel contempo l’ambulanza stava arrivando all’abitazione. Premura dell’ostetrica è stata tranquillizzare i “quasi genitori bis” in ogni passaggio fino al primo vagito del loro piccolo. Tutto è andato per il verso giusto e per fortuna non si sono registrate complicazioni difficili da gestire a distanza.

La mamma, come tutte le donne in stato interessante, era un volto noto per il reparto e questo ha allentato la tensione iniziale.