Prima crea tensioni in un locale del Castello poi resiste agli agenti, fermato a San Marino

Era in un locale del Castello sammarinese, in evidente stato di alterazione e, dopo aver rifiutato di fornire i documenti e minacciato gli agenti, si è ritrovato in caserma. E’ lo stesso Corpo della Polizia Civile a comunicare che nel pomeriggio di ieri alle ore 18 circa la Pattuglia del Pronto Intervento si portava tempestivamente, dietro segnalazione, all’interno di un pubblico esercizio nel Castello di Città, in quanto veniva segnalata la presenza di un soggetto in manifesto stato di alterazione psicofisica che arrecava disturbo alla quiete pubblica.

Il soggetto si rifiutava di fornire ai Funzionari di Polizia un documento di riconoscimento e pertanto veniva accompagnato presso il Comando di Polizia per gli approfondimenti di rito, al termine dei quali, verificata la condotta tenuta dal soggetto e le difficoltà nel contenerlo a causa dell’aggressività dimostrata e l’assenza di collaborazione da parte di quest’ultimo, si disponeva il fermo di polizia con assoggettamento alle carceri di cittadino albanese, classe 81, persona titolare di permesso di soggiorno in territorio.

Il soggetto veniva deferito all’Autorità Giudiziaria dovendo rispondere dei seguenti misfatti: Art.281 c.p. ubriachezza manifesta all’interno di un pubblico locale, Art. 381 c.p. e 382 c.p. per aver impedito tramite la propria condotta gli accertamenti dei Pubblici Ufficiali intervenuti attraverso minacce ed offese.